Oasport.it - Massimo Stano soddisfatto: “Mi sono divertito, volevo testarmi dopo l’altura ed è andata bene”

Leggi su Oasport.it

comincia con il piede giusto il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, vincendo in scioltezza la 35 km di marcia odierna sulle strade di Dublino in occasione dell’ultima tappa stagionale del World Tour (livello bronze) riservato al tacco e punta. Il fuoriclasse pugliese non gareggiava dalle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è reduce da un raduno in altura di due settimane in Cina., oro olimpico nella 20 km a Tokyo 2021, si presentava nella capitale irlandese con l’obiettivo di testare la propria condizione e provare a firmare lo standard per i prossimi Mondiali (fissato a 2h28:00). L’azzurro è andato ben oltre le aspettative della vigilia, dominando la competizione con un eccellente crono di 2h24:19 e avvicinandosi a poco più di un minuto dal suo record europeo (2h23:14).