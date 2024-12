Manovraopposizioni | impossibile l' esame

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 Le opposizioni,con l'eccezione di Azione, hanno scritto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana per denunciare le difficoltà riscontrate in fase di discussione della Legge di Bilancio. In particolare si chiede di valutare l' inammissibilità di un emendamento alla manovra presentato nelle scorse ore in Commissione Bilancio."Appare evidente -si legge nella missiva dei capigruppo po di PD,M5s,IV,AVS in Commissione- come la struttura estremamente eterogenea dell'emendamento comprometta significativamente la possibilità"di legiferare.