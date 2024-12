Lapresse.it - Manovra, Borghi (Lega): “Ingiusto che cinque ministri guadagnino meno degli altri”

Leggi su Lapresse.it

“Aumentare lo stipendio dei? È un errore che ci sianopoveretti che guadagnano la metà dei loro colleghi. Poveretti tra tutte le virgolette del mondo, ma il lavoro di un ministro è talmente rilevante e impattante per le nostre vite che è importante si possano scegliere tra le persone migliori. È un’ ingiustizia, ce ne sonoche per un problema di regolamento guadagnano la metà dei loro colleghi. Oltretutto è gente che non è sospettabile di avere bisogno di soldi, tipo Crosetto è uno che ha dimostrato che nel privato può guadagnare tre, quattro,volte quello che guadagna da parlamentare”. Così il senatore dellaClaudioa margine del Congresso dellaLombarda a Milano.