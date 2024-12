Iltempo.it - Mammucari si confessa: "Sto pensando di fermarmi. La mia fidanzata ora è ex"

Dopo la figuraccia a "Belve" e la bufera scatenata dal suo comportamento in studio con Francesca Fagnani, Teoha rotto il silenzio. Lo ha fatto concedendo un'intervista a Selvaggia Lucarelli, che ha avuto modo di conoscerlo a Ballando con le stelle. "Io la trovo brava, ma quando sono entrato mi è successo quello che mi era successo con te a Ballando. Ti attaccavo per difendermi perché soffrivo il tuo essere dominante. E io sapevo di essere fragile in quel contesto, ho sentito la fatica", ha ammesso il comico in uno scambio con la giurata pubblicato sul Fatto Quotidiano. Intimidito da quel "lei" che la conduttrice del programma di interviste rock usa sempre, lo showman ha raccontato di non essersi sentito nel posto giusto per lui. Da quel momento, da quando cioèsi è sottratto all'intervista ed è stato travolto da insulti e commenti carichi di rabbia, qualcosa è cambiato.