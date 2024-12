Sbircialanotizia.it - Mammucari pensa di prendersi una pausa: “Non sto bene”

L'intervista a Selvaggia Lucarelli dopo il 'caso Belve' "Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta". Così Teoin un'intervista a Selvaggia Lucarelli, pubblicata su 'Il fatto quotidiano' dopo il 'caso Belve'. "Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io stondo .