Salernotoday.it - Luci d'Artista, domenica con 70 bus turistici: record di presenze tra villa comunale e Corso

Leggi su Salernotoday.it

Salerno presa d'assalto per led', in questa. Il centro storico e la, in particolare, sono stati letteralmente presi d’assalto. Sono circa 70, infatti, i bus, provenienti anche da fuori regione, giunti in città.diGrande flusso.