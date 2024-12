Palermotoday.it - Luca di Stefano sul palco del teatro Massimo: canterà durante lo spettacolo di Natale dell'Arma dei carabinieri

Leggi su Palermotoday.it

di, giovane cantante siciliano suldeldi Palermo. Il 16 dicembre, per la prima volta,live il suo singolo d’esordio “Undone” già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica, che anticipa l’uscita’album prevista per.