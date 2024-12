Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana va a caccia del tris. I Portuali per rialzare la testa

E’ un’ultima giornata d’andata casalinga per le nostre in Eccellenza.va alla ricerca delvincente contro il Montegranaro (ofano di Pagliarini e Di Matteo squalificati) anche se gli acciacchi e i dubbi non mancano in casa giallorossa, in primis per Alessandroni e Bellucci. Vorrannolache tornano al Giuliani per affrontare l’Urbania, con i dorici che non avranno Sassaroli fermato per un turno dal giudice sportivo. Squalifiche, di Grassi e Marino, anche nel Fabriano Cerreto che vorrà come itorna a muovere la classifica. I cartai oggi non potranno sbagliare in casa contro la penultima gruppo, l’Atletico Mariner. Il programma. Eccellenza, 15esima giornata. Oggi (ore 14:30): Chiesanuova-Alma Juventus Fano, Fabriano Cerreto-Atletico Mariner, K Sport Montecchio Gallo-Urbino, Monturano-Maceratese, Osimana-Montegranaro, Montefano-Sangiustese (ore 15),Ancona-Urbania (ore 15), Tolentino-Matelica (ore 15).