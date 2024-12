LIVE – Staffetta maschile Hochfilzen 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedella4×7.5 km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Dopo lafemminile del mattino, tocca agli uomini sfidarsi nella prova a squadre che chiude il programma di questa tappa sulle nevi austriache. Nel primo appuntamento di Kontiolahti la Norvegia ha interrotto la lunghissima striscia di vittorie consecutive nel format ed ora vuole tornare subito al successo. Il quartetto norvegese è composto da Sturla Holm Laegreid, i fratelli Tariej e Johannes Boe e Vebjoern Soerum a chiudere. La Francia va a caccia del bis dopo il trionfo in Finlandia e ci prova con la stessa formazione della scorsa settimana: Fabien Claude in apertura, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin in ultima frazione.IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DILE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATECOPPA DEL MONDO/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GAREL’obiettivo dell’Italia è, invece, fare meglio del decimo posto ottenuto a Kontiolahti e per provarci i tecnici hanno deciso di cambiare non i frazionisti, ma il loro ordine.