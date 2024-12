Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: prova femminile al via, attesa per Therese Johaug

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:47 I numeri delle azzurre: Anna Comarella (4) e Caterina Ganz (12).13:40 Tra circa 20? inizia la! There, leader di Coppa del Mondo distance, andrà con ogni probabilità a vincere l’ennesima gara della carriera.13:08 Azzurri fuori dai 30, il migliore è Pellegrino, di poco su Ventura. Più staccato il giovane 2003 Carollo, che oggi ha fatto ottima esperienza su un tracciato durissimo a.13:07 Molto bene Hugo Lapalus, che fa un miracolo: piazzarsi sul podio davanti a quasi tutti i norvegesi.13:06 Niente da fare, la Norvegia non si batte! A Ruka nell’opening della Coppa del Mondo c’era riuscito Niskanen nella 10km, oggi ha trovato sulla sua strada un Nyenget scatenato.13:05 Menzione speciale per l’oro olimpico di Oberstdorf Emil Iversen, che con questo magnifico 7° posto si ritaglierà verosimilmente uno spazio nella squadra norvegese per i mesi che verranno.