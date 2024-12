Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Gut e Huetter favorite, l’Italia ci prova con Goggia, Bassino e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI VAL D’ISERE ALLE 10.00 E ALLE 13.00Buonasera e benvenuti alladelfemminile divalida per la Coppa del Mondo-2025 di sci. Sulla mitica pista Birds of Prey andrà in scena la seconda e ultima gara di questo fine settimana sulle nevi statunitensi: dopo la discesa libera disputata ieri, si preannuncia ancora grande spettacolo nella velocità evuole essere grande protagonista con le sue stelle desiderose di ottenere risultati degni di nota prima di tornare in Europa.Sofiasi rimette in gioco dopo l’eccellente secondo posto in discesa, al rientro in gara dopo l’infortunio. La fuoriclasse bergamasca punterà a confermarsi sul podio, dove invece cercherà di salire Federica, desiderosa di riscatto dopo il poco brillante nono posto conseguito ieri sera.