LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA | l’Italia cerca un risultato per il morale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellodi Val, appuntamento valevole per la coppa del mondo di sci/2025. In Francia si preannuncia spettacolo per la terza gara della stagione tra le porte strette. Tanti gli atleti in lotta per un piazzamento di rilievo, mentre la spedizione italiana cercherà unper rialzare il.Il pettorale rosso sarà sulle spalle di Clement Noel, vincitore sia a Gurgl che a Levi. Il francese però arriva a questa gara con tanti punti di domanda dopo la brutta caduta nella prima manche del gigante di ieri. In ogni caso il transdovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza guidata da Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Loic Meillard.