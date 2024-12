Napolitoday.it - LIVE - Salernitana-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: la diretta della partita

Leggi su Napolitoday.it

Il derbychiuderà la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Guido Pagliuca, reduce dalla vittoria contro il Sudtirol, è attesa allo Stadio Arechi per affrontare la formazione di Stefano Colantuono. Le vespe vogliono continuare a volare in alto in.