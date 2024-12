LIVE – Inter-Sassuolo Women 2-0 GOOOLL! Tomaselli ferisce l’ex!

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano (MI).2-058? Gamba alta di Gallazzi su, che subisce un colpo al volto. La nerazzurre resta a terra dolorante e sanguinante, mentre la neroverde riceve il primo cartellino giallo della gara. 52? GOOOOOOLLLL! Wullaert appoggia all’indietro dove c’èche, senza pensarci due volte, calcia di prima intenzione un destro imprendibile per Durand.sigla il 2-0!50? CHE AZIONE! Csiszar recupera palla a centrocampo, scambia con Polli e si inserisce dentro: la triangolazione finisce col destro in porta al quale risponde Durand mettendo in corner.