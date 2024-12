Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: alle 14.15 il via della gara

Si chiude quest'oggi il weekend di biathlon in corso in Tirolo. Nel primo pomeriggio toccherà agli uomini darsi battaglia sulle nevi tirolesi per mettere in scena l'ultimo appuntamento di questa tre giorni austriaca. La lotta per la vittoria sembra esser riservata a due squadre, Norvegia e Francia. Gli scandinavi possono contare sulla formazione più completa, capitanata da Johannes Boe e sospinta anche da Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Vebjoern Soerum.