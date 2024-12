Agi.it - "L'Italia è tornata a correre". Meloni chiude Atreju e promette "un 2025 di riforme"

AGI - Lo scontro dialettico con Elly Schlein che attacca il governo sulla sanità "come un disco rotto" e con "argomenti falsi" ("La calcolatrice serve a voi") e che a pronunciare la parola Stellantis "si inceppa la lingua". Ma alla kermesse di("Un'edizione splendida", dice dal palco ringraziando anche la sorella Arianna, perchè - sottolinea in maniera ironica - "in questa sua foga di dover piazzare amici e parenti e gente che non conosce ha trovato il tempo per organizzarla.") la premier Giorgiaper la prima volta affonda il colpo soprattutto su Maurizio Landini e su Romano Prodi. Il primo è reo di "aver utilizzato toni senza precedenti" che "se li avessimo usati noi sarebbero arrivati i caschi blu dell'Onu", perché l'invito del segretario della Cigl alla rivolta sociale, spiega il presidente del Consiglio, "è solo perché ha argomenti deboli" per "aiutare la sinistra, non certo i lavoratori".