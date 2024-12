Agrigentonotizie.it - Licata, sconfitta che fa male: il Pompei ribalta il risultato nei minuti finali e vince 2-1

Leggi su Agrigentonotizie.it

Altrain casae questa volta, per come si era messo il match, fa: ai padroni di casano ilneidopo la rete di Minacori e vincono 2-1. La squadra di Coppa gioca bene per un'ora abbondante, poi si perde con i soliti errori e abbassa.