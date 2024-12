Genovatoday.it - L'Entella si ferma a un passo dall'impresa con la Ternana

Leggi su Genovatoday.it

L'va vicinissima all'in casa della, gli uomini di Gallo passano in vantaggio con Guiu e possono approfittare anche dell'uomo in più. I padroni di casa però non ci stanno e nel finale pareggiano i conti con Aloi. I chiavaresi restano al terzo posto in classifica. .