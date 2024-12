Ilgiorno.it - Lecco, fiamme sopra la città: brucia il bosco sul Magnodeno

, 15 dicembre 2025 –no i boschi. Un incendio è divampato a monte di, sul, nella zona della cava Cornello. I vigili del fuoco stanno cercando di circoscrivere le. Le operazioni non sono semplici, a causa del buio e dell'area molto impervia e poco accessibile. Il vento e la vegetazione secca a causa della siccità rendono l'intervento ancora più complicato. In serata impegnati i vigili del fuoco sia del comando provinciale die del distaccamento di volontari di Valmadrera, al lavoro utilizzando tre mezzi fuori strada equipaggiati per l'anticendio boschivo e un'autobotte. Per illuminare a giorno la zona invece hanno installato una potente fotoelettrica direttamente sul piazzale della caserma del Bione. In campo anche i volontari dell'Antincendio boschivo.