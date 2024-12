Liberoquotidiano.it - Lecce, colpo salvezza: Monza ko al "Via del Mare", i brianzoli sempre più nei guai

Ilha superato per 2-1 ilnella gara valida per la 16ma giornata di Serie A. Allo stadio di 'Via del' i salentini guidati da Giampaolo vanno in vantaggio con Morente al 3' e mancano il raddoppio al 13' con il montenegrino Krstovic che fallisce un calcio di rigore. Al 37' arriva il pareggio dei lombardi grazie ad un autogol di Dorgu. Sul finire della primo tempo Krstovic si riscatta e segna la rete del definitivo vantaggio. Ilsale a 16 punti e torna alla vittoria dopo il pareggio con la Juventus e la sconfitta con la Roma mentre ilincassa il secondo ko consecutivo dopo i due pareggi con Torino e Como e resta a 10 punti, all'ultimo posto.