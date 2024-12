Anteprima24.it - Le Guardie e i volontari dell’E.A.V.V festeggiano 30 anni di attività

Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione E.A.V.V festeggia 30di. L’associazione diato E.A.V.V festeggia i suoi primi trentadi vita associativa. In lunghi, ie i componenti del direttivo che si sono succeduti hanno svolto per davvero un compito importante e di supporto in termini di vigilanza, tutela del territorio e protezione civile.Non solo nel comune di Grottolella, ma lee idelle E.A.V.V. si sono particolarmente distinti nel 2009 in occasione del terremoto all’Aquila, nel 2012 durante il nevone in Irpinia e nel So, e organizzando corsi di formazione e di preparazione diAmbientali e zoofile a Paduli, Ariano e Grottolella dove è situata la sede sociale ed operativa del gruppo sociale.Con i gruppi delle sezioni Villanova del Battista e Prata Principato Ultra si sono affrontate tante sfide e organizzate iniziative .