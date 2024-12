Trentotoday.it - Le Frecce Tricolori volano sul Trentino per la Coppa del mondo di sci

Leggi su Trentotoday.it

È in programma un sorvolo aereo in occasione delladeldi sci presso il comprensorio sciistico "La Villa in Val Badia" ine si terrà domenica 22 Dicembre 2024, quando la pattuglia acrobatica nazionaleeffettuerà nella zona interessata alla competizione il.