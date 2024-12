Calcionews24.com - Lazio Inter, Veron: «Nerazzurri una corazzata; hanno qualcosa in più, ma non vuole dire che vinceranno di sicuro»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Juan Sebastian, doppio ex diin vista dello scontrotto di domani sera allo Stadio Olimpico Juan Sebastian, doppio ex della sfida tra, scontrotto della 16ª giornata di Serie A ha parlato a la Gazzetta dello Sport su che partita si aspetta e del suo ex compagno di squadra .