Lazio-Inter panchina per Bisseck? La probabile formazione

si disputerà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma: di seguito ladi Simone Inzaghi.LA SFIDA –è una sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2024-2025. Le due compagini si sfidano per rispondere al successo esterno dell’Atalanta contro il Cagliari, arrivato con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo nel secondo tempo. I bergamaschi, che hanno così raggiunto per la prima volta nella propria storia le 10 vittorie consecutive in Serie A, rappresentano una concorrente troppo seria per poter essere sottovalutata. Ecco che la sfida tra biancocelesti e nerazzurri ha un’importanza che trascende quella del singolo incontro, avendo già un valore per le ambizioni scudetto, soprattutto, dei meneghini., ladi Inzaghi:LE SCELTE – InInzaghi dovrebbe far riposare Yann, chiamato al tour de force nelle ultime settimane a causa della distrazione del bicipite femorale della coscia destra occorsa a Benjamin Pavard.