Quotidiano.net - L’aumento per le minime sarà di otto euro mensili

Leggi su Quotidiano.net

Si va verso un aumento di 8al mese delle pensioni dei soggetti disagiati over 70: lo prevede la bozza di un emendamento del governo alla manovra. Nel 2025, si legge nel testo, l’importo mensile della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico degli over 70 in situazioni disagiate è incrementato di 8. Sale di 104, inoltre, il reddito massimo che fa decadere dal beneficio. L’assegno passa quindi da 561,46a 524,46. Si tratta delle pensioni che Silvio Berlusconi nel 2002 portò a 1 milione delle vecchie lire. Si tratta di un ulteriore, piccolo ritocco, dopoa seiche era stato contestato dalle opposizioni per la sua esiguità. Il primo calcolo, inbre, prevedeva un incremento di soli tre. Il Movimento5Stelle ne aveva chiesti 100.