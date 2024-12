L’aumento di stipendio ai ministri costa caro al consenso di Meloni | sui social insulti da utenti di ogni colore politico anche da chi l’ha votata

Leggi su Open.online

Dall’evergreen «vergogna» a chi richiama Silvio Berlusconi: «Si sta rivoltando nella sua bara». Da quando Giorgiaha vinto le elezioni nel 2022, non si era mai visto un diluvio di critiche – spesso– come quello che si sta riversando sui profilidella presidente del Consiglio. Lei e la maggioranza sono bersaglio di un malcontento bipartisan, provocato dall’emendamento alla legge di Bilancio che propone di aumentare di 7 mila euro loe sottosegretari che non sono stati eletti in Parlamento. La maggior parte degliche stanno prendendo di mirasono riconoscibili in un elettorato di centrosinistra,per l’associazione che in molti casi fanno con il salario minimo. Stupisce, però, cheprofili con una evidente connotazione di destra, che dichiarano persino di aver votato per Fratelli d’Italia, stanno prendendo le distanze dalla propria leader nel giorno in cui si celebra la chiusura di Atreju.