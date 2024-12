Agi.it - La visita del Papa in Corsica

AGI -Francesco è arrivato inper unalampo all'isola, in cui parteciperà ai lavori di un convegno sull'evangelizzazione e la religiosità popolare. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all'aeroporto "Napoleon Bonaparte" di Ajaccio con un leggero anticipo sul previsto. Prima di ripartire Bergoglio avrà anche un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Accompagnato dal Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, un gruppo di circa dieci persone senza dimora, donne e uomini, che la notte trova riparo sotto il colonnato di Piazza San Pietro, ha salutatoFrancesco a Casa Santa Marta prima della sua partenza per Ajaccio. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, ilsi è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino da dove è partito - a bordo di un A320 Neo/ ITA Airways - alla volta di Ajaccio.