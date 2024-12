Agi.it - La speleologa intrappolata in una grotta nella Bergamasca è stata raggiunta dai soccorritori

AGI - Ottavia Piana, labresciana infortunata eAbisso Bueno Fonteno, èda una prima squadra di. Lo comunica il Soccorso alpino che fa sapere che la donna si trova a circa sei ore di progressione dall'ingresso, in un tratto in esplorazione, costituito da un paio di chilometri di gallerie. In prossimità della sua posizione c'è uno stretto meandro di un centinaio di metri che necessita di essere allargato, in sicurezza, con delle piccole cariche esplosive dai tecnici disostruttori del Soccorso Alpino e Speleologico. L'allargamento di questo meandro - si leggenota - consentirà il passaggio della barella che inizierà a muoversi dal punto dell'incidente tra circa 10 ore. Una squadra diè dunque già ine un'altra è pronta per il successivo cambio.