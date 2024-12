Ilrestodelcarlino.it - La Salaria senza luminarie. Fioravanti: "Ci pensiamo noi"

A Castel di Lama le luci di Natale accendono il dibattito. Leal momento non si sono accese né a Castel di Lama né nella frazione di Villa Sant’Antonio di Ascoli e i commercianti scrivono ai rispettivi sindaci. Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio precisa: "Abbiamo dato incarico ad una ditta, nei giorni scorsi li abbiamo sollecitato, siamo in attesa che faccia al più presto l’allestimento nelle vie della cittadina, non abbiamo dato incarico del montaggio dellelungo la strada, perché quest’anno abbiamo chiesto al comune di Ascoli di occuparsene, non è possibile che se ne faccia sempre e comunque carico Castel di Lama. E’ da cinque anni che lo facciamo sempre noi, i negozi sono anche nell’altra parte del territorio e anche il comune di Ascoli deve dare il suo contributo".