Veneziatoday.it - La Reyer tiene testa a Tortona: ma al PalaEnergica vince la Bertram

Leggi su Veneziatoday.it

Non riesce all'Umanal'aggancio in classifica alla: a Casale Monferrato finisce 89-82 un match dai due volti. Nel primo tempo, gli orogranata (senza Fernandez e con Moretti a referto per onor di firma) partono sparati (8-24 al 7'30”) e toccano il +15 (29-44) anche nel.