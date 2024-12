Torinotoday.it - La Reale Mutua Torino cade a Cremona. Boniciolli: "Così non possiamo competere"

Leggi su Torinotoday.it

Una prestazione insufficiente che vanifica quanto di buono era stato mostrato nelle ultime uscite stagionali. LaBasketesce sconfitta dal PalaRadi dial termine di una partita in cui i gialloblù di coach Matteohanno poco o nulla da salvare, non solo in.