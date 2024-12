Ilrestodelcarlino.it - La Pico si illude, poi scende la notte e arriva un pesante ko

MIRANDOLA 0 HC MONTECCHIO 5MIRANDOLA: Luppi, Siberiani, Moschetti, De Tommaso, Canossa, Mirto, Santoro, Paltrinieri, De Stefano, Potenza: all.: Iallacci. H.C. MONTECCHIO PRECALCINO: Zanfi, Crovadore, Thiella, Zanini, Pozzo, Calvo Maldonado, Toniazzo, Dalla Valle M., Dalla Valle A., Sanson; all.: Ginestar Benavidez. ARBITRO: Fermi M. (PC). NOTE: Espulsi: Zanini, Mirto, Siberiani (2 volte) per due minuti. MARCATORI: 1° tempo Dalla Valle M. al 14’51", Thiella al 15’44", Zanin al 16’32"; 2° tempo Dalla Valle A. al 2’03", Zanini al 22’58". Las’fino a metà del primo tempo, poi De Tommaso spara sulla traversa un tiro diretto, e da lì in avantiancora una volta "la" per la squadra gialloblù, che subisce due reti in cinquanta secondi, che di fatto chiudono la partita.