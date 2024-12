Salernotoday.it - La Nocerina passa al Novi, derby amaro per l'Angri. Tris rossonero, grigiorossi in crisi

Seconda vittoria consecutiva e bis per Salvatore Campilongo, ladà continuità al successo contro la Virtus Francavilla e batte l’a domicilio. Per la squadra di Mario Di Nola invece arriva la quinta sconfitta di fila in campionato e prosegue il periodo difficile. Ilallo.