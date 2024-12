Ilrestodelcarlino.it - La ’marmotta’ fa saltare il bancomat. Ma i ladri scappano a mani vuote

Niente paura, ma anche niente soldi. In compenso però, tanti danni. Iche venerdì intorno alle 23 hanno preso di mira lo sportellodell’ufficio postale di Pievesestina, non hanno nemmeno aspettato che fosse notte, evidentemente sprezzanti dei rischi che correvano, in particolare visto il tipo di operazione al quale intendevano dedicarsi. L’operazione prevedeva in effetti di far esplodere la cassa adibita ai prelievi e collocata a fianco dello sportello di via Dismano. Pare però che le cose non siano andate come sperava chi ha fatto detonare le lamiere che proteggono la cassaforte . L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso, ma dai primi riscontri pare che gli assaltatori non siano riusciti a mettere lesul denaro contenuto nell’involucro blindato, o almeno sulla gran parte di esso, perché le conseguenze dell’esplosione avrebbero enormemente complicato l’accesso alle banconote.