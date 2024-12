Ilrestodelcarlino.it - La Fiorita della solidarietà. Doni alle famiglie fragili

’ bagnata ma generosa, come ogni anno. La tradizionale cerimonia di domenica scorsa, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore e che resta uno degli eventi religiosi più sentiti dalla comunità castellana, è stata contrassegnata da un pomeriggio di pioggia che non ha però impedito a molti castellani di essere in piazza per assistere al cerimoniale e, soprattutto, per accompagnare con gli applausi un gesto di generosità ormai ricorrente negli ultimi anni. Anche quest’anno, infatti, i giovani del Leo Club insieme al Lions club guidato dal presidente Michele Iannuzzi, hanno colto l’occasione’ per consegnare ai rappresentanti delle Caritas di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande una considerevole provvista di derrate alimentari che sono andate a rifornire le stive delle due associazioni, mettendole in condizione di provvedere alla distribuzione settimanaleoltre centoassistite nel territorio comunale.