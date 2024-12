Sport.quotidiano.net - La Fiorentina attacca Italiano: “Ha mancato di rispetto a Palladino esultando”

Bologna, 15 dicembre 2024 – Il derby dell’Appennino è appena andato in archivio con la vittoria per 1-0 del Bologna grazie alla rete di Odgaard ma la sfida tra le due squadre non si placa, lasciando spazio ad un diverbio a distanza tra il Direttore Sportivo della, Daniele Pradé e Vincenzo. Il casus belli è l’esultanza di quest’ultimo al fischio finale, con la corsa verso il tunnel e la gioia per la quinta vittoria che non è andata giù al Ds dei Viola, pronto ad accusare il suo ex allenatore in zona mista: “Il comportamento dinon mi è piaciuto per niente. Credo sia stata una grave mancanza dinei confronti del nostro tecnico Raffaele. Ci ricorderemo di questi atteggiamenti. Ho capito tante cose sull’uomo”. Immediata la replica diche interpellato sul tema non ha avuto alcun dubbio: "Nelle ultime partite, anche vinte, ho fatto le stesse cose.