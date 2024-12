Ilrestodelcarlino.it - La Fermignanese resta capolista

Lachiude in vetta il girone di andata. Solo terza la Jesina (dietro a un Vismara che chiude da imbattuto) che dopo le ultime due sconfitte di fila vede la vetta distante cinque punti e che oggi rischia di scendere anche dal podio. A Chiaravalle infatti è di scena il Tavullia Valfoglia, quinto in classifica, ma la Biagio Nazzaro vorrà centrare la seconda vittoria di fila in casa per non perdere il treno playoff. In zona playoff sale la Vigor Castelfidardo corsara a Barbara. Promozione (girone A), 15^ giornata. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia. Ieri: Barbara Monserra-Vigor Castelfidardo 0-3, Moie Vallesina-Jesina 1-0, S.Orso-Lunano 4-2,-Gabicce Gradara 1-0, Vismara-Villa S. Martino 2-1, Appignanese-Marina 1-1, Sassoferrato Genga-Pergolese 1-0.