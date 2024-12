Sport.quotidiano.net - La curiosità. Terna arbitrale lombarda. Un ‘fischietto’ è di Desio

La 16ª giornata è iniziata venerdì con l’incredibile sfida tra Udine e Rieti, vinta dai friulani 85-81 dopo due supplementari con 23 di Caroti e un curioso 0/8 da tre di Hickey. Ieri sera si sono giocate Fortitudo-Forlì e Milano-Cividale, nel pomeriggio Piacenza-Pesaro (74-77), oggi le restanti sei partite. Gli occhi dell’intera A2 sono sul Flaminio per una sfida che sarà diretta da Marco Barbiero, Francesco Cassina e Claudio Berlangieri. Tre fischietti rispettivamente da Milano,e Trezzano sul Naviglio. Quantomeno curioso, va detto, al di là dell’indubbia qualità dei tre direttori di gara. Oggi vanno in scena una serie di scontri diretti importanti per le diverse fasce di classifica. Cento-Nardò coinvolge due squadre che stanno tentando di reagire, ma con entrambe invischiate nelle zone basse della graduatoria.