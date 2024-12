Palermotoday.it - La Compagnia del Vangelo lancia un'iniziativa per donare un pasto di Natale ai poveri

Leggi su Palermotoday.it

, festa di luci, canti e tavole imbandite. “Venite e mangiate” (Gv 21,12), ci invita il, ma per molti non è un invito scontato. Anche nella Palermo che risplende d’arte e di storia, c’è chi lotta ogni giorno per un tozzo di pane. È a loro che guarda ladel