Ilgiorno.it - La carica dei runner per dare una mano ai gatti abbandonati

Torna la Monza Christmas Run, l’appuntamento benefico di corsa nel Parco - organizzato da Socialtime Onlus in collaborazione con Gamber de Cuncuress e l’associazione Silvia Tremolada -, a pochi giorni dal Natale. Partenza oggi alle 10 da Cascina San Fedele (Porta Monza): già oltre 1.500 gli iscritti (il doppio dell’anno scorso), ma sarà possibile anche ai nastri di partenza. Si può scegliere tra il percorso di corsa non competitiva di 10 chilometri e la camminata di 5 chilometri. Per sostenere la raccolta fondi, in relazione all’evento, si terrà anche una lotteria solidale con numerosi premi. "La raccolta fondi quest’anno sarà destinata a Gattolandia – spiega Beatrice Di Virgilio, presidente di Socialtime –, un’associazione zoofila di volontariato che accoglie, accudisce e tutela io in cerca di famiglia nella propria struttura, il Gattoparco, e che segue numerose colonie feline sul territorio di Monza e Brianza".