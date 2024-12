Calcionews24.com - Juventus, slitta il rientro in campo di Cambiaso? Queste le ultime in vista del Cagliari

Andreapotrebbe non rientrare in tempo nemmeno nel match contro ilin Coppa Italia Filtra pessimismo in casasulle condizioni di Andrea. Reduce da un infortunio nel primo tempo della sfida contro il Bologna, l’esterno ha già saltato le gare contro Manchester City e Venezia. Secondo Tuttosport,sente ancora dolore alla caviglia .