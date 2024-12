Ilrestodelcarlino.it - Invita l’amico e si ingelosisce. Colpi di chiave inglese sulla testa. Temeva ci provasse con la moglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ospita un amico casa sua, ma sisospettando che volesse insidiargli lae per questo lo hato allacon unadi notevoli dimensioni. Per questo è stato condannato a cinque mesi un marocchino di 42 anni. Un fatto avvenuto a Spinetoli il 13 settembre del 2022 quando i carabinieri dovettero intervenire in un’abitazione a seguito di una telefonata che segnalava un episodio violento appena accaduto. I militari dell’Arma trovarono la vittima, un uomo di 33 anni di nazionalità serba, che veniva curato dai sanitari del 118 visto che presentava lesioni importanti allaa seguito del violento colpo subito. Nel ricostruire i fatti, hanno appurato che il serbo da due giorni era ospite in casa del nordafricano, un bracciante agricolo che viveva a Spinetoli insieme alla