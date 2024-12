Inter-news.it - Inter-Sassuolo Women, le formazioni ufficiali: Piovani ne cambia tre a centrocampo!

in campo oggi per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Da qualche minuto sono state annunciate ledi entrambe le squadre. Il tecnico Gianpiero. LE SCELTE IN CAMPO – Dopo l’1-1 nel derby contro il Milan, l’è pronta a tornare di nuovo in campo: le nerazzurre si preparano ad affrontare il, gara in programma domenica 15 dicembre alle ore 12:30. Un match importante anche per la classifica, che al momento vede la squadra di Gianpierooccupare la terza posizione con 25 punti. Sono quattro i cambi di misterrispetto il derby giocato contro il Milan la settimana scorsa. Dentro Junge, Bartoli e Robustellini aghi in attacco prende il posto di Elisa Polli.– LE(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 9 Polli.