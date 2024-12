Inter-news.it - Inter-Sassuolo Women, le 25 convocate di Piovani!

, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il mister Gianpieroha convocato 25 giocatrici.LA SITUAZIONE – L’di Gianpiero, dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan nella sfida disputata a San Siro dello scorso turno di campionato, torna in campo domani 15 dicembre alle ore 12:30. Nella 13ª giornata di Serie A Femminile le nerazzurre, attualmente terze in classifica con 25 punti, giocheranno in casa contro ildi Gian Loris Rossi, al momento ottavo a 9 punti., 25 ledi mister1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir; 3 Katie Bowen; 4 Sofie Junge Pedersen; 5 Ivana Andrés; 6 Irene Santi; 7 Haley Bugeja; 8 Matilde Pavan; 9 Elisa Polli; 10 Ghoutia Karchouni; 12 Alessia Piazza; 13 Beatrice Merlo; 14 Chiara Robustellini; 15 Annamaria Serturini; 17 Beatrix Förd?s; 20 Marie Detruyer; 21 Martina Tomaselli; 23 Lina Magull; 24 Marija Ana Milinkovic; 27 Henrietta Csiszàr; 28 Hillary Diaz; 31 Tessa Wullaert; 33 Elisa Bartoli; 36 Michela Cambiaghi; 94 Rachele Baldi; 99 Loreta Kullashi.