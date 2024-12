Ravennatoday.it - Infiltrazioni sul tetto del Tiro a segno: parte l'intervento di ripristino da 100mila euro

Leggi su Ravennatoday.it

Un importantediper uno storico impianto sportivo di Ravenna. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo che riguarda la messa in sicurezza del solaio delle linee didella sede delnazionale in via Trieste. Unche prevede un.