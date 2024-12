Leccotoday.it - Incidente a Oggiono: 53enne in bici investito e soccorso d'urgenza

Leggi su Leccotoday.it

Paura per un ciclista di 53 annioggi pomeriggio a. L'è avvenuto intorno alle ore 14.30 di domenica 15 dicembre lungo via Marconi. Ad avere la peggio l'uomo che viaggiava in sella alla propriacletta, travolto da un veicolo in transito. Ancora da ricostruire.