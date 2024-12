Salernotoday.it - Incendio in un'abitazione: soccorso anziano che viveva senza luce e gas

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Giffoni Valle Piana, dove unè divampato all’interno di un’situata in via De Rossi, a poca distanza dall’area mercatale. I soccorsi All’interno vi era unche - da quanto si apprende -in condizioni di indigenza.