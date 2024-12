2anews.it - In vigore il nuovo codice della strada: da droga a limitazioni per neopatentati, cosa cambia

Leggi su 2anews.it

Tra le principali novità del, regole più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol oe nuove norme riguardano anche la circolazione con i monopattini. E’ entrato inieri, sabato 14 dicembre 2024, in. Tra le principali novità, regole più severe per chi guida .