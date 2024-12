Lanazione.it - In monopattino ma senza casco. Le prime multe

Con l’applicazione del Nuovo Codice della Strada la polizia municipale di Firenze ha comminato lesei contravvenzioni a conducenti diche circolavano, obbligatorio con la nuova normativa. Leper il mancato uso delsono state di 50 euro. Tre sono stati multati in strade del centro storico, altri tre fuori dalla Ztl. Il nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo della targa e dell’assicurazione ma non sono stati varati i decreti attuativi alla normativa. "L’inasnto delle sanzioni rischia di trasformarsi in una stangata per pochi, se non sarà accompagnato da un reale incremento dei controlli lungo le strade". Lo afferma il Codacons. "Il giro di vite contro l’uso dei cellulari alla guida, la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, e i provvedimenti in tema di monopattini rappresentano misure positive ma che rischiano di non produrre gli effetti sperati sul fronte della sicurezza stradale - spiega il presidente Carlo Rienzi - Questo perché qualsiasi nuova regola o inasnto delle sanzioni resta lettera morta se sulle strade i controlli scarseggiano: secondo gli ultimi dati Istat nel primo semestre del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si registra in Italia un aumento del +0,9% del numero di incidenti stradali con lesioni a persone e dei feriti (+0,5%), le vittime sulle strade salgono al +4%, con punte del +7,9% sulle strade urbane".