In arrivo Blade Chimera, un nuovo metroidvania cyberpunk

Team Ladybug, il team di sviluppo dietro i2D acclamati dalla critica Touhou Luna Nights e il fan game Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, è entusiasta di annunciare finalmente la data di uscita del lorotitolo,.Caratteristiche del giocoLux, la Spada Demoniaca: Lux offre un’ampia gamma di abilità utili. Può effettuare attacchi potenti, proteggerti dai danni, fungere da piattaforma e persino ripristinare oggetti perduti. Usa la tua compagna demoniaca per esplorare e sopravvivere in una Osaka desolata, infestata dai demoni.Albero delle abilità: Sconfiggendo demoni e salendo di livello, Shin può sbloccare nuove abilità tramite un albero delle abilità. Ottieni la skill “Teletrasporto” per viaggiare ovunque sulla mappa o il doppio salto per raggiungere sporgenze più alte ed esplorare nuove aree con facilità.